“Non volevo dirlo…”. Melissa Satta e il figlio Maddox, l’annuncio solo ora. Tutti spiazzati (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tantissimi personaggi famosi sono stati colpiti duramente dal coronavirus e per alcuni di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Hanno ad esempio vissuto momenti molto brutti Carlo Conti, Gerry Scotti e Iva Zanicchi. Anche Ornella Vanoni, nonostante non sia stata trasferita in un nosocomio, ha temuto per la sua vita ma proprio nella giornata del 17 novembre ha comunicato la sua guarigione. Ora, è di queste ore un annuncio inatteso da parte della showgirl Melissa Satta. Attraverso alcune storie pubblicate sul social network Instagram ha infatti comunicato di essere stata contagiata dal Covid-19. Non erano circolate indiscrezioni su di lei e sulla sua famiglia ed è stata la stessa donna a spiegare tutto nei dettagli. Ha deciso di intervenire via social per annunciare la sua positività, ma anche quella di suo figlio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tantissimi personaggi famosi sono stati colpiti duramente dal coronavirus e per alcuni di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Hanno ad esempio vissuto momenti molto brutti Carlo Conti, Gerry Scotti e Iva Zanicchi. Anche Ornella Vanoni, nonostante non sia stata trasferita in un nosocomio, ha temuto per la sua vita ma proprio nella giornata del 17 novembre ha comunicato la sua guarigione. Ora, è di queste ore un annuncio inatteso da parte della showgirl. Attraverso alcune storie pubblicate sul social network Instagram ha infatti comunicato di essere stata contagiata dal Covid-19. Non erano circolate indiscrezioni su di lei e sulla sua famiglia ed è stata la stessa donna a spiegare tutto nei dettagli. Ha deciso di intervenire via social per annunciare la sua positività, ma anche quella di suo...

