“Non può essere lui!” La star Tv pubblica una foto sui social ed è un delirio: rifatto e irriconoscibile (Di mercoledì 18 novembre 2020) La chirurgia estetica può creare una dipendenza tale da portare alcune persone a trasformarsi fino al punto di rendersi irriconoscibili. E’ quello che è successo al 33enne inglese diventato una star grazie al reality di Mtv Geordie Shore, in cui ha debuttato nella stagione 2012. La sua metamorfosi ha fatto scalpore negli anni: si è ritoccato naso, palpebre, mento, guance e mascella. L’ultimo intervento del bisturi solo qualche mese fa, rivelato da alcuni tabloid inglesi che hanno pubblicato le sue foto con ancora le bende in volto. “Non può essere lui!” Così hanno commentato a caldo migliaia di fan sui social. (segue dopo la foto) La star di Geordie Shore, a proposito del suo ultimo e radicale intervento chirurgico, ha dichiarato al ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) La chirurgia estetica può creare una dipendenza tale da portare alcune persone a trasformarsi fino al punto di rendersi irriconoscibili. E’ quello che è successo al 33enne inglese diventato unagrazie al reality di Mtv Geordie Shore, in cui ha debuttato nella stagione 2012. La sua metamorfosi ha fatto scalpore negli anni: si è ritoccato naso, palpebre, mento, guance e mascella. L’ultimo intervento del bisturi solo qualche mese fa, rivelato da alcuni tabloid inglesi che hannoto le suecon ancora le bende in volto.puòCosì hanno commentato a caldo migliaia di fan sui. (segue dopo la) Ladi Geordie Shore, a proposito del suo ultimo e radicale intervento chirurgico, ha dichiarato al ...

