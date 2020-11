“Non lo ha mai detto in pubblico…”. Ci ha pensato lei: ora tutti conoscono il segreto di Giacomo Urtis (Di mercoledì 18 novembre 2020) I nuovi ingressi di Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis hanno scombussolato l’ambiente del ‘Grande Fratello Vip’. Poche ore fa la prima ha ricevuto il suo primo aereo di incoraggiamento, a testimonianza del fatto che è apprezzata dal pubblico e darà filo da torcere agli altri coinquilini per la vittoria finale. Selvaggia ha invece messo in mostra un fisico da paura, dando vita ad una doccia che definire bollente è un eufemismo. Su Giacomo non si era detto moltissimo. Almeno fino a poco fa, visto che è uscita fuori una vera e propria notizia bomba sul chirurgo dei vip. A spararla grossa è stata la ben informata Deianira Marzano, che attraverso il suo profilo Instagram ha svelato un retroscena pazzesco. Nessuno si attendeva che tutto questo potesse essere accaduto, infatti non c’erano mai state indiscrezioni in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) I nuovi ingressi di Giulia Salemi, Selvaggia Roma ehanno scombussolato l’ambiente del ‘Grande Fratello Vip’. Poche ore fa la prima ha ricevuto il suo primo aereo di incoraggiamento, a testimonianza del fatto che è apprezzata dal pubblico e darà filo da torcere agli altri coinquilini per la vittoria finale. Selvaggia ha invece messo in mostra un fisico da paura, dando vita ad una doccia che definire bollente è un eufemismo. Sunon si eramoltissimo. Almeno fino a poco fa, visto che è uscita fuori una vera e propria notizia bomba sul chirurgo dei vip. A spararla grossa è stata la ben informata Deianira Marzano, che attraverso il suo profilo Instagram ha svelato un retroscena pazzesco. Nessuno si attendeva che tutto questo potesse essere accaduto, infatti non c’erano mai state indiscrezioni in ...

Benji_Mascolo : Si i live mi mancano tanto!!! Tantissimo!! Ma musica non ho mai smesso di farla.. scrivo e registro anche qui, nei… - TizianaFerrario : Ungheria e Polonia due ex paesi comunisti diventati semifascisti. Non sanno cosa siano diritti e democrazia.Non l'h… - lucianonobili : “La vergogna dei finanziamenti ai partiti non è mai finita, ha solo cambiato veste. Gli uomini dei partiti prendono… - D_mettoilnick : RT @djanghuez: Mi scriveva spesso ‘ti penso’. Cercavo di farla ragionare sul fatto che non stava pensando a me, ma all’idea, inutile, che a… - goldhleo1 : @JackRaglia @AldoPagliano @JackRaglia non capirebbe mai... -

Ultime Notizie dalla rete : “Non mai «Io, mamma di un bambino disabile: con la Dad mio figlio è stato meglio, non si sono più dimenticati di lui» Corriere della Sera