«Non farò come mister Li al Milan. I miei soldi sono veri» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto a Lady Radio, dove ha parlato di temi diversi, a iniziare dalla questione allenatore: «Voglio chiarire le cose e non sentire più fake news. Iachini aveva un contratto ancora valido per questa stagione e già dalla fine della scorsa stagione ci sono state molte voci su altri L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto a Lady Radio, dove ha parlato di temi diversi, a iniziare dalla questione allenatore: «Voglio chiarire le cose e non sentire più fake news. Iachini aveva un contratto ancora valido per questa stagione e già dalla fine della scorsa stagione cistate molte voci su altri L'articolo

GiuseppeConteIT : Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Renzo Gattegna e la mia vicinanza alle Comunità ebraiche italiane. L… - fattoquotidiano : Calabria, Gino Strada: “Contattato da governo, ma mai proposta formale. Non farò candidato di facciata, disponibile… - CarloCalenda : Farò la cosa giusta per Roma, mai per un obiettivo di posizionamento personale. Detto ciò rimane la necessità, prim… - Caterinasmn88 : @jeanvillabr me ne farò una ragione che non ti piace Oppini ???? - Nik91440944 : 5 minuti fa Jhona gli piaccio è bastato abbracciarlo Mi ha letteralmente sollevata Non so se è un bene o un male… -