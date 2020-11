Non c’è pace per Ballando con le stelle: nuovo sospetto covid 19, maestro salta la finale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milly Carlucci sta per portare a casa l’edizione di Ballando con le stelle più difficile e complicata della sua vita. Di certo se la ricorderà per sempre. E ce la ricorderemo anche noi che siamo stati chiamati a scrivere, da settembre a oggi, di tutti gli imprevisti accaduti a Ballando con le stelle 2020. E a poche ore dalla finale, come anticipato da TPI, c’è un nuovo caso sospetto covid 19. Una nuova tegola visto che questo significa che la coppia scenderà in pista a metà! TPI anticipa che il maestro che non dovrebbe essere in pista a Ballando con le stelle per la finale di sabato sera è Maikel Fonts. Il maestro, che si esibisce al fianco di Alessandra Mussolini, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milly Carlucci sta per portare a casa l’edizione dicon lepiù difficile e complicata della sua vita. Di certo se la ricorderà per sempre. E ce la ricorderemo anche noi che siamo stati chiamati a scrivere, da settembre a oggi, di tutti gli imprevisti accaduti acon le2020. E a poche ore dalla, come anticipato da TPI, c’è uncaso19. Una nuova tegola visto che questo significa che la coppia scenderà in pista a metà! TPI anticipa che ilche non dovrebbe essere in pista acon leper ladi sabato sera è Maikel Fonts. Il, che si esibisce al fianco di Alessandra Mussolini, ...

