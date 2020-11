"Non accettiamo scuse". Terremoto erotico in tacchi a spillo: il diktat delle veline, una foto pazzesca | Guarda (Di mercoledì 18 novembre 2020) Come acchiappare ascolti? Presto detto, con le veline, le strepitose Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. A pochi minuti dalla puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 18 novembre in onda su Canale 5, l'account twitter del tg satirico di Canale 5, infatti, cinguetta quanto segue: "Le nostre veline non accettano scuse, stasera tutti su Canale 5". Insomma, si rinnova l'appuntamento con il pubblico. E a corredo, le due veline. Sguardo serissimo, super-sexy, dritto in camera. Eccole dietro le quinte, fasciate in un vestitino attillatissimo fucsia e nero, un vestitino molto scosciato. A completare l'irresistibile appello due paia di tacchi a spillo. Qualcuno ha delle scuse da opporre a Shaila e Mikaela? Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Come acchiappare ascolti? Presto detto, con le, le strepitose Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. A pochi minuti dalla puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 18 novembre in onda su Canale 5, l'account twitter del tg satirico di Canale 5, infatti, cinguetta quanto segue: "Le nostrenon accettano, stasera tutti su Canale 5". Insomma, si rinnova l'appuntamento con il pubblico. E a corredo, le due. Sguardo serissimo, super-sexy, dritto in camera. Eccole dietro le quinte, fasciate in un vestitino attillatissimo fucsia e nero, un vestitino molto scosciato. A completare l'irresistibile appello due paia di. Qualcuno hada opporre a Shaila e Mikaela?

