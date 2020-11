“Noi costretti a scegliere chi curare, e Governo e Regione si rimpallano le responsabilità”, i medici a Napoli (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ormai la situazione sanitaria nella Campania è allo stremo, ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti Covid. Cominciamo a dover scegliere chi curare e chi no”. Sono affermazioni a dir poco agghiaccianti quelle pronunciate dal componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionale Campania, Pierino Di Silverio, il quale, parlando della situazione campana dell’emergenza coronavirus, afferma che “costretti a scegliere chi curare”. Di Silverio: “Il 30% degli operatori si è infettato. Se la curva non rallenta scoppiamo” Come spiega ancora Di Silverio, Nell’ultimo mese e mezzo si è infettato in Campania il 30% degli operatori” dunque, la premessa è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ormai la situazione sanitaria nella Campania è allo stremo, ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti Covid. Cominciamo a doverchie chi no”. Sono affermazioni a dir poco agghiaccianti quelle pronunciate dal componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionale Campania, Pierino Di Silverio, il quale, parlando della situazione campana dell’emergenza coronavirus, afferma che “chi”. Di Silverio: “Il 30% degli operatori si è infettato. Se la curva non rallenta scoppiamo” Come spiega ancora Di Silverio, Nell’ultimo mese e mezzo si è infettato in Campania il 30% degli operatori” dunque, la premessa è ...

