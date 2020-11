‘Noi Campani’, attacco al Pd e a De Caro: “Pensano alle elezioni e non all’emergenza” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Si inasprisce il livello del dibattito politico in città. Stavolta l’attacco arriva dal coordinamento provinciale e cittadino di Noi Campani ed è diretto al Partito Democratico. “Anziché discutere dei problemi sanitari e del dramma della economia del vicolo, entrata in una situazione disperata – scrivono i mastelliani – il Pd locale, nella versione decariana, è solo occupato e preoccupato a creare una alternativa al sindaco senza indicare una strategia ma solo in nome di uno strano avanguardismo e lasciando credere che negli ultimi 10 anni il Pd locale sia stato all’opposizione”. “Si dà il caso – continuano – che ha occupato tutte le poltrone esistenti, ha avuto i vertici del Comune e della Provincia, disamministrando come nessun altro. Insomma non può dare ad intendere di una verginità persa velocemente. Stia tranquillo l’on. De ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Si inasprisce il livello del dibattito politico in città. Stavolta l’arriva dal coordinamento provinciale e cittadino di Noi Campani ed è diretto al Partito Democratico. “Anziché discutere dei problemi sanitari e del dramma della economia del vicolo, entrata in una situazione disperata – scrivono i mastelliani – il Pd locale, nella versione decariana, è solo occupato e preoccupato a creare una alternativa al sindaco senza indicare una strategia ma solo in nome di uno strano avanguardismo e lasciando credere che negli ultimi 10 anni il Pd locale sia stato all’opposizione”. “Si dà il caso – continuano – che ha occupato tutte le poltrone esistenti, ha avuto i vertici del Comune e della Provincia, disamministrando come nessun altro. Insomma non può dare ad intendere di una verginità persa velocemente. Stia tranquillo l’on. De ...

puntomagazine : Benevento, Noi Campani: PD solo occupato a creare alternative al Sindaco - @CMastella #politica @pdnetwork… - ivorobertocarbo : @RobertoPompili4 @SoniaLaVera @ChiodiDonatella @Storace Per noi campani sarebbe meglio non eleggere presidenti come… - lapennanicola65 : RT @Cartabiancarai3: #DiMaio: 'De Luca mi insulti pure, ma poi lavori per mettere in sicurezza i campani. Noi siamo a disposizione per aiut… - bettape : RT @Cartabiancarai3: #DiMaio: 'De Luca mi insulti pure, ma poi lavori per mettere in sicurezza i campani. Noi siamo a disposizione per aiut… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Noi Campani’ Covid, Brusaferro (Iss): «Natale dipende da noi. Rt sotto 1 è l'obiettivo» Corriere della Sera