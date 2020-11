Nintendo Switch, il nuovo spot ha una protagonista d'eccezione: Brie Larson (Di mercoledì 18 novembre 2020) Brie Larson si è dichiarata grandissima fan dei giochi Nintendo, tanto da voler interpretare Samus Aran in un eventuale film dedicato al franchise. Ora, l'attrice famosa per aver recitato nel film Captain Marvel, diventa la protagonista di un nuovo spot commerciale dedicato alla console ibrida. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, gli sforzi pubblicitari di Nintendo stanno aumentando per attirare l'attenzione dei consumatori. Il fatto che Nintendo stia sfruttando il potere delle star non è una novità: i suoi spot hanno visto artisti del calibro di Beyoncé, Robin Williams (e sua figlia Zelda), Patrick Stewart ed il gruppo One Direction. Ad ogni modo nello spot possiamo dare uno sguardo ad alcuni degli iconici ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020)si è dichiarata grandissima fan dei giochi, tanto da voler interpretare Samus Aran in un eventuale film dedicato al franchise. Ora, l'attrice famosa per aver recitato nel film Captain Marvel, diventa ladi uncommerciale dedicato alla console ibrida. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, gli sforzi pubblicitari distanno aumentando per attirare l'attenzione dei consumatori. Il fatto chestia sfruttando il potere delle star non è una novità: i suoihanno visto artisti del calibro di Beyoncé, Robin Williams (e sua figlia Zelda), Patrick Stewart ed il gruppo One Direction. Ad ogni modo nellopossiamo dare uno sguardo ad alcuni degli iconici ...

