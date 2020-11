NFL – Il Pro Bowl 2021 si giocherà online

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Circa un mese dopo l’annuncio della definitiva cancellazione, la NFL rivede la propria decisione e non rinuncia al tradizionale All Star Game annuale. Nella giornata di ieri, la lega ha, infatti, annunciato che il Prosi, tramite il videogioco Madden NFL 21. I giocatori professionisti, votati per partecipare al Pro, daranno vita all’evento, nella settimana tra il 25 e il 31 gennaio, insieme a leggende della NFL, celebrità e streamers di Madden. Pro, quali sono le novità? La NFL non rinuncia, dunque, al tradizionale Pro, evento che, inizialmente, si sarebbe dovuto svolgere a Las Vegas, così come il draft 2020. Viste le attuali ...