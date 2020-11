Nessun club è pronto a prenderlo, e Sarri non molla il contratto con la Juve (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Juve non riesce a “disfarsi” del contratto di Maurizio Sarri. La tanto pubblicizzata risoluzione non è ancora arrivata, e il fatto che non ci siano club pronti ad ingaggiare l’ex tecnico bianconero non aiuta la trattativa: Sarri resta attaccato al triennale con scadenza 2021. La Juve ha pagato a caro prezzo l’anno sabbatico di Allegri (14 milioni lordi) e ora vuole un’intesa con Sarri, scrive Calcio e Finanza. L’opzione di rinnovo fino al 2022 non sarà ovviamente attivata, ma anche questo ha un costo per la Juve, che da contratto dovrebbe versare 2,5 milioni netti al tecnico proprio perché non eserciterà il prolungamento. Oltre a questa penale la società deve a Sarri altri 5,5 milioni di euro netti per l’ultimo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lanon riesce a “disfarsi” deldi Maurizio. La tanto pubblicizzata risoluzione non è ancora arrivata, e il fatto che non ci sianopronti ad ingaggiare l’ex tecnico bianconero non aiuta la trattativa:resta attaccato al triennale con scadenza 2021. Laha pagato a caro prezzo l’anno sabbatico di Allegri (14 milioni lordi) e ora vuole un’intesa con, scrive Calcio e Finanza. L’opzione di rinnovo fino al 2022 non sarà ovviamente attivata, ma anche questo ha un costo per la, che dadovrebbe versare 2,5 milioni netti al tecnico proprio perché non eserciterà il prolungamento. Oltre a questa penale la società deve aaltri 5,5 milioni di euro netti per l’ultimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessun club Nessun club è pronto a prenderlo, e Sarri non molla il contratto con la Juve ilnapolista Inter, il piano Milik prende corpo: ecco la nuova "opportunità marottiana"

Il piano Milik-Inter prende corpo: ecco la nuova "opportunità marottiana"

