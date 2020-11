Nelle periferie milanesi tra paura del contagio e mancanza di lavoro (e sussidi): “Viviamo in otto in tre stanze, se ci infettiamo come ci isoliamo?” – Video (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Viviamo in otto in tre stanze, se ci contagiamo come facciamo a isolarci?”. Mara è una delle abitanti delle case popolari di via Porpora, periferia est milanese. In questi palazzi centinaia di persone vivono nel raggio di pochi metri quadrati. Qui sono in tanti a non sapere cosa fare in caso di contagio in famiglia. L’isolamento è impossibile quando si vive in case piccole e sovraffollate. Una situazione simile a quella di via Arquà. “Ci sono famiglie numerose che vivono in una o al massimo in due stanze”, spiega Maria, che da 40 anni vive nel palazzo. “L’unico rifugio che abbiamo – scherza mentre riordina i disegni che i bambini le hanno dedicato – è quello antiaereo della Seconda guerra mondiale che c’è nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Viviamo inin tre, se ci contagiamofacciamo a isolarci?”. Mara è una delle abitanti delle case popolari di via Porpora, periferia est milanese. In questi palazzi centinaia di persone vivono nel raggio di pochi metri quadrati. Qui sono in tanti a non sapere cosa fare in caso diin famiglia. L’isolamento è impossibile quando si vive in case piccole e sovraffollate. Una situazione simile a quella di via Arquà. “Ci sono famiglie numerose che vivono in una o al massimo in due”, spiega Maria, che da 40 anni vive nel palazzo. “L’unico rifugio che abbiamo – scherza mentre riordina i disegni che i bambini le hanno dedicato – è quello antiaereo della Seconda guerra mondiale che c’è nel ...

