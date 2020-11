Nel documentario, Totti diventa Totti solo quando parla di Spalletti (Di mercoledì 18 novembre 2020) La rovina di tutto è stato Kapadia. Lui e i suoi modi di girare i documentari. Su Senna. Su Maradona. Anche su Amy Winehouse, ma quella è un’altra storia. Con un lavoro di anni alla ricerca di immagini inedite. E di interviste. Di pareri possibilmente mai ascoltati, o comunque funzionali al percorso narrativo scelto. Il documentario su Diego, ad esempio, comincia con una scena da poliziesco, una scena che vale quasi l’intera opera. È il tragitto di Maradona a Napoli, scortato dalla polizia, dal Lungomare fino allo stadio San Paolo dove si tiene la conferenza stampa di presentazione. Immagini mai viste prima di Kapadia. Perché la forza di un film si basa sulle immagini. Soprattutto se è un film su un personaggio che abbiamo visto in ogni salsa per oltre vent’anni. Non a caso l’immagine più potente del documentario di Alex Infascelli è quella che precede ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) La rovina di tutto è stato Kapadia. Lui e i suoi modi di girare i documentari. Su Senna. Su Maradona. Anche su Amy Winehouse, ma quella è un’altra storia. Con un lavoro di anni alla ricerca di immagini inedite. E di interviste. Di pareri possibilmente mai ascoltati, o comunque funzionali al percorso narrativo scelto. Ilsu Diego, ad esempio, comincia con una scena da poliziesco, una scena che vale quasi l’intera opera. È il tragitto di Maradona a Napoli, scortato dalla polizia, dal Lungomare fino allo stadio San Paolo dove si tiene la conferenza stampa di presentazione. Immagini mai viste prima di Kapadia. Perché la forza di un film si basa sulle immagini. Soprattutto se è un film su un personaggio che abbiamo visto in ogni salsa per oltre vent’anni. Non a caso l’immagine più potente deldi Alex Infascelli è quella che precede ...

Rojname_com : MET - Festival dei Popoli: la violenza nelle scuole americane raccontata nel documentario in anteprima nazionale “B… - Cami71Michele : @UserQuidam @Marco_dreams @mariamasi14 Si. L'ho sentito dire in un documentario. Non ricordavo da parte di chi. È s… - cristinastag : Ho visto un documentario dal titolo 'La scuola a casa' realizzato con crowdfunding nel quartiere della Bovisa, a Mi… - Ozgur_Ezgi79 : @CClub1989 Ferit nn vuole chiedere scusa ad Asuman,lei ha problemi con il ristorante,e nel mentre guardano un documentario sui pinguini - JDanloor : @ema79rugby @beppe_grillo Viene spiegato nel documentario a partire dal 60esimo minuto. -

Ultime Notizie dalla rete : Nel documentario Festival dei Popoli: la violenza nelle scuole americane raccontata nel documentario in anteprima nazionale “Bulletproof” MET - Provincia di Firenze Sora – Ai tempi del Covid la scuola si reinventa con il progetto Dentro/Fuori dello Scientifico

Al via "Dentro/Fuori. Gli studenti del Liceo Scientifico raccontano e si raccontano in un film documentario, come in una pellicola neorealista. Ai tempi del Covid-19 è cambiata la scuola e con es ...

La solitudine di Greta, in guerra contro l’icona che ci siamo fatti di lei

Il documentario sulla vita della giovane attivista climatica svela l'opposto di quello che vorrebbe perorare: né Cassandra né "nuovo Gesù", Thunberg è un carro lanciato contro il mondo che la idolatra ...

Al via "Dentro/Fuori. Gli studenti del Liceo Scientifico raccontano e si raccontano in un film documentario, come in una pellicola neorealista. Ai tempi del Covid-19 è cambiata la scuola e con es ...Il documentario sulla vita della giovane attivista climatica svela l'opposto di quello che vorrebbe perorare: né Cassandra né "nuovo Gesù", Thunberg è un carro lanciato contro il mondo che la idolatra ...