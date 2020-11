Negazionisti Covid | l’infermiera | ‘Anche morendo non credono al virus’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Anche sul punto di morte, i Negazionisti Covid chiedono quale malattia abbiano e negano con convinzione l’esistenza del virus”. Dagli Stati Uniti arriva l’ennesimo episodio controverso legato alla situazione Negazionisti Covid. In tutto il mondo c’è una esigua parte di persone che non crede affatto all’esistenza del virus. Ed anche chi, tra loro, si trova L'articolo Negazionisti Covid l’infermiera ‘Anche morendo non credono al virus’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Anche sul punto di morte, ichiedono quale malattia abbiano e negano con convinzione l’esistenza del virus”. Dagli Stati Uniti arriva l’ennesimo episodio controverso legato alla situazione. In tutto il mondo c’è una esigua parte di persone che non crede affatto all’esistenza del virus. Ed anche chi, tra loro, si trova L'articolononalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

