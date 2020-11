Neanche per gli iPhone 12 le eSIM Vodafone: a quando il servizio? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nulla da fare per le eSIM Vodafone in Italia, nonostante il lancio degli ultimi iPhone 12 sui quali le schede virtuali potrebbero essere sfruttate per avere contemporaneamente due numeri associati allo stesso telefono. L’operatore rosso non fornisce ancora il servizio ai suoi clienti, almeno per gli smartphone, e ha ormai accumulato un ritardo considerevole rispetto alla concorrenza in proposito. Sulla questione, OM è ritornata più volte nel corso del 2020. Dall’ultimo aggiornamento di settembre, purtroppo nulla è cambiato e proprio le schede telefoniche virtuali continuano a non essere proposte ai clienti per gli iPhone 12 ma anche per i più vecchi melafonini e Neanche per gli smartphone Android che le supportano. Al contrario, la soluzione è tecnologica è già alla porta degli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nulla da fare per lein Italia, nonostante il lancio degli ultimi12 sui quali le schede virtuali potrebbero essere sfruttate per avere contemporaneamente due numeri associati allo stesso telefono. L’operatore rosso non fornisce ancora ilai suoi clienti, almeno per gli smartphone, e ha ormai accumulato un ritardo considerevole rispetto alla concorrenza in proposito. Sulla questione, OM è ritornata più volte nel corso del 2020. Dall’ultimo aggiornamento di settembre, purtroppo nulla è cambiato e proprio le schede telefoniche virtuali continuano a non essere proposte ai clienti per gli12 ma anche per i più vecchi melafonini eper gli smartphone Android che le supportano. Al contrario, la soluzione è tecnologica è già alla porta degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Neanche per Yuliya Efimova non sarà al via neanche per i Campionati russi in vasca corta Nuoto•com Ambrogino D'oro ai Ferragnez: i 5 (e più) motivi per cui lo meritano

Il 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, come ogni anno il Comune di Milano assegnerà l'Ambrogino d'Oro. Un riconoscimento, forse tra i più noti d'Italia, che viene conferito ai milanesi di nascita ...

La Cgil ha ricordato Mario Romani: «Uno di noi per sempre», i funerali giovedì«

Il ricordo di Mario Romani resterà indelebile nella storia del sindacalismo Civita Castellana. In particolare nella Cgil e tra i ceramisti con cui ha lottato per tanti anni.

