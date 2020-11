Nations League: tutti i risultati di oggi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è chiusa oggi la fase a gironi di Nations League, ecco tutti i risultati delle partite: LEGA A Girone 1 Bosnia-Italia 0-2 Polonia-Olanda 1-2 Girone 2 Belgio-Danimarca 4-2 Inghilterra-Islanda 4-0 LEGA B Girone 1 Austria-Norvegia 1-1 Irlanda del Nord-Romania 1-1 Girone 2 Rep.Ceca-Slovacchia 2-0 Israele-Scozia 1-0 Girone 3 Ungheria-Turchia 2-0 Serbia-Russia 5-0 Girone 4 Irlanda-Bulgaria 0-0 Galles-Finlandia 3-1 LEGA C Girone 2 Armenia-Macedonia 1-0 Georgia-Estonia 0-0 Girone 3 Grecia-Slovenia 0-0 Kosovo-Moldavia 1-0 Girone 4 Albania-Bielorussia 3-2 Kazakistan-Lituania 1-2 Foto: Twitter Belgio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è chiusala fase a gironi di, eccodelle partite: LEGA A Girone 1 Bosnia-Italia 0-2 Polonia-Olanda 1-2 Girone 2 Belgio-Danimarca 4-2 Inghilterra-Islanda 4-0 LEGA B Girone 1 Austria-Norvegia 1-1 Irlanda del Nord-Romania 1-1 Girone 2 Rep.Ceca-Slovacchia 2-0 Israele-Scozia 1-0 Girone 3 Ungheria-Turchia 2-0 Serbia-Russia 5-0 Girone 4 Irlanda-Bulgaria 0-0 Galles-Finlandia 3-1 LEGA C Girone 2 Armenia-Macedonia 1-0 Georgia-Estonia 0-0 Girone 3 Grecia-Slovenia 0-0 Kosovo-Moldavia 1-0 Girone 4 Albania-Bielorussia 3-2 Kazakistan-Lituania 1-2 Foto: Twitter Belgio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

