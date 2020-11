Nations League, per la Final four appuntamento nel 2021. Le qualificate (Di giovedì 19 novembre 2020) Una grande Italia questa sera ha battuto la Bosnia accedendo alla Final four di Nations League. Insieme agli azzurri il Belgio, Francia e Spagna. Gli azzurri si sono assicurati il pass per la fase Finale della competizione indipendentemente dall'esito di Polonia-Olanda, l'altra sfida del gruppo. Una qualificazione che regala alla nostra Nazionale anche l'onore di ospitare l'atto Finale nell'ottobre 2021. Festeggia anche il Belgio, che batte 4-2 la Danimarca nella sfida che valeva il primato del gruppo 2. Ecco la guida completa.Getty Images QUANDO SI GIOCA LA Final fourLa Final four della Nations League si disputerà nel mese di ottobre del 2021 e si ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) Una grande Italia questa sera ha battuto la Bosnia accedendo alladi. Insieme agli azzurri il Belgio, Francia e Spagna. Gli azzurri si sono assicurati il pass per la fasee della competizione indipendentemente dall'esito di Polonia-Olanda, l'altra sfida del gruppo. Una qualificazione che regala alla nostra Nazionale anche l'onore di ospitare l'attoe nell'ottobre. Festeggia anche il Belgio, che batte 4-2 la Danimarca nella sfida che valeva il primato del gruppo 2. Ecco la guida completa.Getty Images QUANDO SI GIOCA LALadellasi disputerà nel mese di ottobre dele si ...

Vivo_Azzurro : ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fa… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’Italia fa festa a #Sarajevo! Gli #Azzurri battono anche la Bosnia e volano alla Final Four di Natio… - juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - icwrdi : RT @Inter: ??? | NAZIONALI La doppietta di @RomeluLukaku9 e tutti i risultati di serata dei nostri nerazzurri impegnati con le rispettive n… - morelli_rinaldo : Grande risultato per l'Italia che grazie alla vittoria in Bosnia conquista il primo posto nel girone e la fase fina… -