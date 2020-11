Nations League, l’Italia per azzannare la Bosnia: una vittoria per volare alla Final Four. Gli azzurri contro tutti (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Italia è a un solo passo dalla qualificazione alla Final Four della Nations League. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una bellissima cavalcata nel girone A1 della competizione organizzata dalla UEFA e ora sono vicissimi all’obiettivo, ma per tagliare il traguardo non bisognerà sottovalutare l’ultimo ostacolo che la nostra Nazionale si troverà di fronte: questa sera (ore 20.45) la sfida alla Bosnia Erzegovina in quel di Sarajevo sarà decisiva per l’accesso agli atti conclusivi della manifestazione. L’Italia è in testa al proprio raggruppamento con 9 punti, frutto di due vittorie e di tre pareggi, e partirà con i favori del pronostico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Italia è a un solo passo dqualificazionedella. Glisi sono resi protagonisti di una bellissima cavalcata nel girone A1 della competizione organizzata dUEFA e ora sono vicissimi all’obiettivo, ma per tagliare il traguardo non bisognerà sottovalutare l’ultimo ostacolo che la nostra Nazionale si troverà di fronte: questa sera (ore 20.45) la sfidaErzegovina in quel di Sarajevo sarà decisiva per l’accesso agli atti conclusivi della manifestazione. L’Italia è in testa al proprio raggruppamento con 9 punti, frutto di due vittorie e di tre pareggi, e partirà con i favori del pronostico ...

juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - OptaPaolo : 54 - Il portiere della SPAL Etrit Berisha ha subito gol da 54 metri contro il Kazakhstan, con un tiro direttamente… - juventusfc : Com'è andata ieri per i bianconeri in #NationsLeague? ???? - Dalla_SerieA : Bosnia-Italia, Evani: “L’assenza di Dzeko? Non è un calciatore che fa la squadra” - - mirko_masella : RT @sportli26181512: Stasera Bosnia-Italia: possibile sfida Krunic-Donnarumma: Stasera, allo Stadion Grbavica di Sarajevo, l'Italia sfiderà… -