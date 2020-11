Nations League, l'Italia passa anche in Bosnia e si qualifica alle Final 4 (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Italia vince in Bosnia per 2-0 e stacca il biglietto per le Final four della seconda edizione della Nations League che si giocherà a ottobre 2021 a Milano e Torino. Per gli azzurri, guidati in panchina... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’vince inper 2-0 e stacca il biglietto per lefour della seconda edizione dellache si giocherà a ottobre 2021 a Milano e Torino. Per gli azzurri, guidati in panchina...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’Italia fa festa a #Sarajevo! Gli #Azzurri battono anche la Bosnia e volano alla Final Four di Natio… - Inter : ??? | NAZIONALI La doppietta di @RomeluLukaku9 e tutti i risultati di serata dei nostri nerazzurri impegnati con le… - juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - Alessan34958222 : RT @Vivo_Azzurro: ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fase fin… - GazzettaDelSud : Nations League, l'Italia passa anche in Bosnia e si qualifica alle Final 4 -