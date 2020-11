Nations League, Bosnia-Italia: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nations League, Bosnia-Italia. Gli Azzurri con una vittoria sarebbero alle Final Four della competizione. Belotti unica punta. SARAJEVO (Bosnia) – Nations League, Bosnia-Italia. Serve una vittoria agli uomini di Mancini (ancora positivo al coronavirus) per ottenere il pass per le Final Four senza attendere il risultato di Olanda-Polonia. Una partita da vincere ed Evani pensa di confermare il consueto undici. L’unica novità è Berardi al posto di Bernardeschi. Bastoni preferito Romagnoli. E’ Prevljakil prescelto per sostituire Dzeko nella Bosnia. Bosnia (4-3-3): Piric; Corluca, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojak. All. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020). Gli Azzurri con una vittoria sarebbero alle Final Four della competizione. Belotti unica punta. SARAJEVO () –. Serve una vittoria agli uomini di Mancini (ancora positivo al coronavirus) per ottenere il pass per le Final Four senza attendere il risultato di Olanda-Polonia. Una partita da vincere ed Evani pensa di confermare il consueto undici. L’unica novità è Berardi al posto di Bernardeschi. Bastoni preferito Romagnoli. E’ Prevljakil prescelto per sostituire Dzeko nella(4-3-3): Piric; Corluca, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojak. All. ...

