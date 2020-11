Nations League | Bosnia-Italia | aumentano i contagi in casa bosniaca | positivo anche Kolasinac

(Di mercoledì 18 novembre 2020) A poche ore dalla sfida di Sarajevo contro l', valida per la sesta giornata di, salgono ini casi di positività al Covid-19.Dopo Ibrahim Šehic, la Federcalcioca ha reso noto cheil test al quale si è sottoposto Seadè risultatoal Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale: "Dopo Ibrahim Šehi?, un altro membro della Nazionale died Erzegovina non potrà giocare questa sera contro l’a causa del coronavirus. Si tratta di Sead Kolašinac che è stato ritestato questa mattina ed è risultatoal tampone". Il terzino dell’Arsenal questa sera dunque non scenderà in campo contro l’per ...

Dopo il rinvio di domenica, è arrivata la decisione della Uefa. Vittoria per 3-0 a tavolino a favore della Romania sulla Norvegia. È stata la federazione scandinava a ...Non sarà la stessa cosa. La Rai, questa sera, garantirà la messa in onda della partita Bosnia-Italia, valida per l’ultima giornata dei gironi di Nations League. Una partita molto delicata per la nostr ...