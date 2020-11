Nations League, Bosnia-Italia 0-2: azzurri sul velluto, primo posto e Final Four in casa (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'Italia supera agilmente in trasferta la Bosnia e conquista il primato nel girone di Nations League.Gli azzurri guidati anche questa sera da Alberico Evani, il ct Mancini è ancora positivo al Covid, hanno archiviato la pratica Bosniaca con un 2-0 e tanto spettacolo. Solita prestazione maiuscola da parte della Nazionale che è andata in vantaggio al 22' con un gran gol di Belotti al volo su servizio perfetto di Insigne. Il raddoppio Italiano porta la firma di Domenico Berardi che ha siglato con una perfetta mezza rovesciata dall'interno dell'area di rigore su imbeccata precisa fornitagli da Locatelli. Vittoria importante per l'Italia che chiude il proprio girone di Nations League al primo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'supera agilmente in trasferta lae conquista il primato nel girone di.Gliguidati anche questa sera da Alberico Evani, il ct Mancini è ancora positivo al Covid, hanno archiviato la praticaca con un 2-0 e tanto spettacolo. Solita prestazione maiuscola da parte della Nazionale che è andata in vantaggio al 22' con un gran gol di Belotti al volo su servizio perfetto di Insigne. Il raddoppiono porta la firma di Domenico Berardi che ha siglato con una perfetta mezza rovesciata dall'interno dell'area di rigore su imbeccata precisa fornitagli da Locatelli. Vittoria importante per l'che chiude il proprio girone dial...

juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - SkySport : #BosniaItalia 0-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - OptaPaolo : 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una re… - Andre_Inter4 : RT @Vivo_Azzurro: ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fase fin… - maldiniforever3 : RT @Vivo_Azzurro: ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fase fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League Nations League, i risultati Goal.com Nazionali, altra vittoria per gli Azzurri: 0-2 contro la Bosnia

Termina ora il match di Nations League tra Bosnia Erzegovina e Italia. Gli Azzurri, vincenti per 0-2 al Grbavica Stadium di Sarajevo, proseguono il trend positivo dopo la vittoria contro la Polonia ...

L'Italia vince 2-0 sulla Bosnia e conquista l'accesso alle Final Four

Italia con il pallino del gioco in mano. Si giocherà alle 20.45 a Sarajevo l’ultima partita del girone di Nations League che può valere per l’Italia il primato, le Final Four in casa propria e ...

Termina ora il match di Nations League tra Bosnia Erzegovina e Italia. Gli Azzurri, vincenti per 0-2 al Grbavica Stadium di Sarajevo, proseguono il trend positivo dopo la vittoria contro la Polonia ...Italia con il pallino del gioco in mano. Si giocherà alle 20.45 a Sarajevo l’ultima partita del girone di Nations League che può valere per l’Italia il primato, le Final Four in casa propria e ...