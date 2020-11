Nations League, Bosnia-Italia 0-2. Azzurri alla Final Four (Di giovedì 19 novembre 2020) Missione compiuta: l' Italia batte 2-0 la Bosnia e accede alla Final Four di Nations League , dove troverà Belgio, Spagna e Francia . A decidere sono state le reti, una per tempo, di Belotti e Berardi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Missione compiuta: l'batte 2-0 lae accededi, dove troverà Belgio, Spagna e Francia . A decidere sono state le reti, una per tempo, di Belotti e Berardi ...

Vivo_Azzurro : ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fa… - juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’Italia fa festa a #Sarajevo! Gli #Azzurri battono anche la Bosnia e volano alla Final Four di Natio… - voceditalia : Nations League: Italia espugna anche Sarajevo, ora sfida alle grandi - zazoomblog : Nations League calcio: i risultati di oggi. Italia e Belgio alla Final Four vincono Olanda e Inghilterra -… -