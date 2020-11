Nations League, Bosnia battuta 2-0 e Italia alle Final Four (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nations League, Bosnia-Italia 0-2. Ennesima vittoria della squadra azzurra e Final Four conquistate. SARAJEVO (Bosnia) – Nations League, Bosnia-Italia 0-2: azzurri alle Final Four. Conquistato il primo posto nel girone ora i ragazzi di Mancini si giocheranno il trofeo in casa il prossimo autunno. Nations League, Bosnia-Italia 0-2: Belotti e Berardi decidono s Sarajevo Bosnia-Italia 0-2 Marcatori: 22? Belotti, 67? Berardi D. Bosnia (4-3-3): Piric; Corluca, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic (79? Todorovic); Cimirot, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020)0-2. Ennesima vittoria della squadra azzurra econquistate. SARAJEVO () –0-2: azzurri. Conquistato il primo posto nel girone ora i ragazzi di Mancini si giocheranno il trofeo in casa il prossimo autunno.0-2: Belotti e Berardi decidono s Sarajevo0-2 Marcatori: 22? Belotti, 67? Berardi D.(4-3-3): Piric; Corluca, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic (79? Todorovic); Cimirot, ...

L’Italia si è qualificata per la final four di Nations League, che si giocherà ad ottobre 2021 a Milano e Torino. Nell’ultima partita giocata a Sarajevo gli azzurri hanno battuto la Bosnia 2-0 e ...

Highlights e gol Polonia-Olanda 1-2: Nations League 2020/2021 (VIDEO)

Il video delle azioni salienti di Polonia-Olanda, match valido per la Nations League 2020/2021 e terminato 1-2. Rete decisiva siglata da Wijnaldum, il quale in extremis ha vanificato gli sforzi ...

