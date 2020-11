Nations League 2021: le qualificate per la Final Four. L’Italia sfiderà Francia, Spagna e Belgio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Italia, Francia, Spagna, Belgio sono le quattro squadre qualificate alla Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio. Queste quattro Nazionali sono riuscite a imporsi nei rispettivi gironi preliminari e hanno dunque staccato il biglietto per gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA, giunta alla sua seconda edizione dopo quella vinta dal Portogallo. L’Italia si è imposta nel proprio girone riuscendo ad avere la meglio su Olanda, Polonia e Bosnia Erzegovina. La Francia ha avuto la meglio nel proprio gruppo, spegnengo le velleità di riconferma da parte del Portogallo di Cristiano Ronaldo. La Spagna ha raggiunto l’obiettivo grazie al roboante 6-0 rifilato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Italia,sono le quattro squadrealladella2020-di calcio. Queste quattro Nazionali sono riuscite a imporsi nei rispettivi gironi preliminari e hanno dunque staccato il biglietto per gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA, giunta alla sua seconda edizione dopo quella vinta dal Portogallo.si è imposta nel proprio girone riuscendo ad avere la meglio su Olanda, Polonia e Bosnia Erzegovina. Laha avuto la meglio nel proprio gruppo, spegnengo le velleità di riconferma da parte del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Laha raggiunto l’obiettivo grazie al roboante 6-0 rifilato ...

juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - SkySport : #BosniaItalia 0-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - OptaPaolo : 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una re… - Andre_Inter4 : RT @Vivo_Azzurro: ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fase fin… - maldiniforever3 : RT @Vivo_Azzurro: ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fase fin… -