Nations League 2021: la Final Four si giocherà in Italia! Milano e Torino protagoniste a ottobre, azzurri presenti (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Final Four della Nations League 2021 di calcio si giocherà in Italia. Sarà il nostro Paese a ospitare gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA, giunta alla sua seconda edizione dopo quella conquistata dal Portogallo all’esordio. L’appuntamento è già fissato in calendario: semiFinali il 6-7 ottobre, Finale il 10 ottobre. Saranno lo Stadio San Siro di Milano e l’Allianz Stadium di Torino a essere teatro dei quattro incontri prefissati (è prevista anche la Finalina per il terzo posto), con la speranza che i due impianti possono essere affollati dal pubblico dopo l’emergenza sanitaria che ci sta colpendo. All’evento parteciperanno ovviamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ladelladi calcio siin Italia. Sarà il nostro Paese a ospitare gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA, giunta alla sua seconda edizione dopo quella conquistata dal Portogallo all’esordio. L’appuntamento è già fissato in calendario: semii il 6-7e il 10. Saranno lo Stadio San Siro die l’Allianz Stadium dia essere teatro dei quattro incontri prefissati (è prevista anche laina per il terzo posto), con la speranza che i due impianti possono essere affollati dal pubblico dopo l’emergenza sanitaria che ci sta colpendo. All’evento parteciperanno ovviamente ...

Vittoria scontata e senza troppe difficoltà dell'Italia di Roberto Mancini che chiude il proprio girone di Nations League al primo posto dopo i 3 punti conquistati contro la retrocessa Bosnia. Il ...

Grande prova di Insigne, l’Italia batte la Bosnia 2-0 e va alla final four di Nations League

Prova maiuscola di Lorenzo che ha sfiorato il gol con una splendida azione e nel secondo tempo è diventato capitano L’Italia batte 2-0 la Bosnia di Pjanic (Dzeko assente per virus) e va alla final ...

Vittoria scontata e senza troppe difficoltà dell'Italia di Roberto Mancini che chiude il proprio girone di Nations League al primo posto dopo i 3 punti conquistati contro la retrocessa Bosnia.