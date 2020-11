Nations League 2020/2021: l’Albania batte la Bielorussia ed è prima (Di mercoledì 18 novembre 2020) l’Albania trova un successo per 3-2 contro la Bielorussia nel match valevole per la sesta e ultima giornata di Nations League 2020/2021. I padroni di casa, grazie a questi tre punti, scavalcano proprio gli avversari odierni e centrano il primo posto nel girone 4 di fascia C, ottenendo la promozione nel campionato superiore. A segno nel primo tempo Sokol Cikalleshi (doppietta) e l’ex Inter Rey Manaj. Nell’altro incontro del gruppo, con le due squadre già fuori dai giochi, la Lituania mette al tappeto il Kazakistan in trasferta, vincendo per 2-1 grazie ai gol di Modestas Vorobjovas e Arvydas Novikovas. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020)trova un successo per 3-2 contro lanel match valevole per la sesta e ultima giornata di. I padroni di casa, grazie a questi tre punti, scavalcano proprio gli avversari odierni e centrano il primo posto nel girone 4 di fascia C, ottenendo la promozione nel campionato superiore. A segno nel primo tempo Sokol Cikalleshi (doppietta) e l’ex Inter Rey Manaj. Nell’altro incontro del gruppo, con le due squadre già fuori dai giochi, la Lituania mette al tappeto il Kazakistan in trasferta, vincendo per 2-1 grazie ai gol di Modestas Vorobjovas e Arvydas Novikovas. SportFace.

juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - repubblica : Nations League: Spagna-Germania 6-0, disfatta storica per i tedeschi [di Antonio Farinola] [aggiornamento delle 23:… - OptaPaolo : 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una re… - PisaniMichele : Nations League: una Spagna devastante fa a pezzi la Germania 6-0 - NandoPiscopo1 : RT @sportface2016: #NationsLeague, la #Uefa non perdona: #RomaniaNorvegia 3-0 a tavolino -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League Il 1° posto nel girone di Nations League serve all’Italia in vista dei Mondiali 2022 in Qatar Sport Fanpage NATIONS LEAGUE - Romania-Norvegia come Juve-Napoli: 3-0 a tavolino, la decisione

La Uefa ha deciso di assegnare il 3-0 a tavolino alla Romania dopo che la sfida contro la Norvegia dei giorni scorsi, valida per la Nations League, non è stata disputata per la positività al Covid-19 ...

UEFA Nations League: vittoria e primato nel girone per l’Albania

I rosso-neri si sono imposti per 3-2 sulla Bielorussia. Una vittoria che regala agli uomini di Reja la qualificazione alla Lega B della prossima edizione UEFA Nations League.

La Uefa ha deciso di assegnare il 3-0 a tavolino alla Romania dopo che la sfida contro la Norvegia dei giorni scorsi, valida per la Nations League, non è stata disputata per la positività al Covid-19 ...I rosso-neri si sono imposti per 3-2 sulla Bielorussia. Una vittoria che regala agli uomini di Reja la qualificazione alla Lega B della prossima edizione UEFA Nations League.