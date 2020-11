Nations League 2020/2021: il Belgio accede alle Final Four, Austria promossa in Lega A (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League 2020/2021, oltre al successo dell’Italia contro la Bosnia, arriva anche la vittoria in rimonta dell’Olanda che si impone 2-1 sulla Polonia grazie alle reti messe a segno da Memphis Depay e Georginio Wijnaldum; inutile l’iniziale marcatura di Kamil Jozwiak. Il Belgio stacca il pass per le Final Four battendo 4-2 la Danimarca nello scontro al vertice del Gruppo 2 delle Lega A, con la doppietta di Romelu Lukaku e i gol realizzati da Yuri Tielemans e Kevi De Bruyne, mentre l’Inghilterra, ormai fuori dalla lotta per il primato, travolge 4-0 l’Islanda, fanalino di coda: a segno Declan Rice, Mason Mount e due volte Phil Foden. Doppio pareggio per 1-1 nel Gruppo 1 della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel Gruppo 1 dellaA di, oltre al successo dell’Italia contro la Bosnia, arriva anche la vittoria in rimonta dell’Olanda che si impone 2-1 sulla Polonia graziereti messe a segno da Memphis Depay e Georginio Wijnaldum; inutile l’iniziale marcatura di Kamil Jozwiak. Ilstacca il pass per lebattendo 4-2 la Danimarca nello scontro al vertice del Gruppo 2 delleA, con la doppietta di Romelu Lukaku e i gol realizzati da Yuri Tielemans e Kevi De Bruyne, mentre l’Inghilterra, ormai fuori dalla lotta per il primato, travolge 4-0 l’Islanda, fanalino di coda: a segno Declan Rice, Mason Mount e due volte Phil Foden. Doppio pareggio per 1-1 nel Gruppo 1 della ...

