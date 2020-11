Nations League: 2-0 alla Bosnia, Italia qualificata (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - L'Italia si è qualificata per la final four di Nations League, che si giocherà ad ottobre 2021 a Milano e Torino. Nell'ultima partita giocata a Sarajevo gli azzurri hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - L'si èper la final four di, che si giocherà ad ottobre 2021 a Milano e Torino. Nell'ultima partita giocata a Sarajevo gli azzurri hanno ...

Vivo_Azzurro : ??????????? ??????Q U A L I F I C A T I?????? UEFA Nations League Finals ??????????? ?? Gli #Azzurri accedono alla fa… - juventusfc : Nazionali bianconeri ??? C?osa è successo ieri ? Cosa succede fra qualche ora ? - Eurosport_IT : L'ITALIA ALLE FINAL 4? DI NATIONS LEAGUE ?????? Grazie al successo per 2-0 contro la Bosnia (Belotti 22', Berardi 68'… - MediaFbi : Bosnia-Herzegovina 0-2 Italy: Belotti and Berardi fire Azzurri to Nations League finals - _emsyawlayhw_ : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? L’Italia fa festa a #Sarajevo! Gli #Azzurri battono anche la Bosnia e volano alla Final Four di Nations Lea… -