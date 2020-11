Napoli, Osimhen a Villa Stuart per accertamenti: Bakayoko negativo al tampone (Di mercoledì 18 novembre 2020) Victor Osimhen, da poco tornato in Italia, si è recato direttamente a Villa Stuart, sede della clinica scelta dal Napoli per gli accertamenti necessari all’attaccante dopo l’infortunio rimediato con la Nigeria nel match contro la Sierra Leone. Ora l’ex Lille dovrà aspettare il responso sul dolore alla spalla e al polso per capire se potrà tornare a disposizione per la gara di domenica contro il Milan. Bakayoko, invece, dopo essere risultato negativo al tampone in seguito ad un attacco influenzale, appare recuperabile per il big match contro i rossoneri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Victor, da poco tornato in Italia, si è recato direttamente a, sede della clinica scelta dalper glinecessari all’attaccante dopo l’infortunio rimediato con la Nigeria nel match contro la Sierra Leone. Ora l’ex Lille dovrà aspettare il responso sul dolore alla spalla e al polso per capire se potrà tornare a disposizione per la gara di domenica contro il Milan., invece, dopo essere risultatoalin seguito ad un attacco influenzale, appare recuperabile per il big match contro i rossoneri. SportFace.

ZZiliani : Campane a festa: ammettere che al Napoli doveva essere assegnato il rigore è un bel passo avanti. Ma far passare l'… - zazoomblog : Napoli Osimhen a Villa Stuart per accertamenti: Bakayoko negativo al tampone - #Napoli #Osimhen #Villa #Stuart - sportface2016 : #Napoli, #Osimhen arrivato a Villa Stuart dopo l'infortunio rimediato in Nazionale: in attesa dei risultati - milansette : TMW - Napoli, Osimhen è a Villa Stuart: tampone negativo, risonanza magnetica in corso - infoitsport : Napoli, tifosi sulle spine per l'infortunio di Osimhen: il parere dell'esperto -