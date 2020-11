Napoli-Milan, scelto l’arbitro del match del San Paolo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà il fischietto romano Paolo Valeri a dirigere il match dello stadio San Paolo di questa domenica tra Napoli e Milan. All’arbitro saranno in supporto gli dagli assistenti Giallatini e Colarossi e il quarto uomo Doveri. AL Var ci sarà Irrati, con l’ausilio di Paganessi L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà il fischietto romanoValeri a dirigere ildello stadio Sandi questa domenica tra. Alsaranno in supporto gli dagli assistenti Giallatini e Colarossi e il quarto uomo Doveri. AL Var ci sarà Irrati, con l’ausilio di Paganessi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

