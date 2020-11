Napoli, lussazione anteriore alla spalla destra per Osimhen. Il comunicato (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo le visite mediche a Villa Stuart, il Napoli attraverso una nota ufficiale, ha comunicato le condizioni di Victor Osimhen. Questo il comunicato: “Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente.” @victorOsimhen9, lussazione anteriore alla spalla destra https://t.co/pIZZ2IhXu1 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/G8uS7WKMgD — Official SSC ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo le visite mediche a Villa Stuart, ilattraverso una nota ufficiale, hale condizioni di Victor. Questo il: “Victorsi è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali evalutazione clinica che hanno evidenziato esiti disp. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente.” @victor9,sphttps://t.co/pIZZ2IhXu1 #ForzaSempre pic.twitter.com/G8uS7WKMgD — Official SSC ...

