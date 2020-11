Napoli, Hysaj positivo al Covid. De Nicola: “Osimhen può rischiare anche 3 mesi di stop” (Di mercoledì 18 novembre 2020) La pausa per le nazionali, per il Napoli, è sempre stato un trauma. La società azzurra ha sempre criticato queste soste, questa volta ancora di più per via dell’emergenza Covid-19 che sta rendendo il calcio sempre più difficile. Il Napoli, da questa sosta, ne esce con le ossa rotte. Prima di tutto, infatti, è necessario … L'articolo Napoli, Hysaj positivo al Covid. De Nicola: “Osimhen può rischiare anche 3 mesi di stop” Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) La pausa per le nazionali, per il, è sempre stato un trauma. La società azzurra ha sempre criticato queste soste, questa volta ancora di più per via dell’emergenza-19 che sta rendendo il calcio sempre più difficile. Il, da questa sosta, ne esce con le ossa rotte. Prima di tutto, infatti, è necessario … L'articoloal. De: “Osimhen puòdi stop”

