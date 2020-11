Napoli, Ghoulam ammette: “Rimanere lontano dal campo mi ha cambiato” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli infortuni sono una componente con cui gli sportivi devono fare i conti durante la loro carriera. Ne sa qualcosa Faouzi Ghoulam che ha visto fortemente condizionato il suo rendimento nelle ultime stagioni a causa dei numerosi acciacchi.CAMBIAMENTOIl difensore del Napoli ha parlato della sua esperienza ai microfoni di BeIN Sports: "Oggi mi sento bene, sono stato vittima di infortuni gravi, ma oggi mi sento in forma e ringrazio di poter tornare in campo a giocare. Aver vissuto lontano dal campo per un po' di tempo mi ha aiutato a guardare le cose da un punto di vista diverso. Nei prossimi mesi ci saranno iniziative benefiche importanti tra Algeria, Francia e Italia". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli infortuni sono una componente con cui gli sportivi devono fare i conti durante la loro carriera. Ne sa qualcosa Faouziche ha visto fortemente condizionato il suo rendimento nelle ultime stagioni a causa dei numerosi acciacchi.CAMBIAMENTOIl difensore delha parlato della sua esperienza ai microfoni di BeIN Sports: "Oggi mi sento bene, sono stato vittima di infortuni gravi, ma oggi mi sento in forma e ringrazio di poter tornare ina giocare. Aver vissutodalper un po' di tempo mi ha aiutato a guardare le cose da un punto di vista diverso. Nei prossimi mesi ci saranno iniziative benefiche importanti tra Algeria, Francia e Italia". ITA Sport Press.

ItaSportPress : Napoli, Ghoulam ammette: 'Rimanere lontano dal campo mi ha cambiato' - - sscalcionapoli1 : Ghoulam: 'Napoli mi ha adottato, per questo durante il primo lockdown ho aiutato i bisognosi. Ora mi sento in forma' - apetrazzuolo : LIVE INSTAGRAM - Ghoulam: “Napoli mi ha adottato, dopo gli infortuni ora sono in forma' - Pe_Es_ : Eh non lo so, io voglio proprio bene a stu guaglione. #ForzaNapoliSempre @GhoulamFaouzi - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO UN AZZURRO DICE LA VERITA', ECCO COME STO. POI PARLA DELLA CITTA', DICHIARAZIONE INCREDIBILE >>>>… -