Napoli, agente municipale ucciso dal covid: “Gli mancava un anno per la pensione” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Napoli piange un agente della polizia municipale deceduto nelle scorse ore a causa del covid. La vittima è un luogotenente della polizia locale in servizio a Soccavo, periferia occidentale della città. Aveva 66 anni e lo scorso 3 novembre era stato ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Stesso nella notte venne poi trasportato all’Ospedale del Mare nel reparto di terapia intensiva. “Nella tarda mattinata è deceduto per covid, a un anno circa dalla pensione” ha reso noto il Comune di Napoli in una nota: “Il sindaco Luigi de Magistris, l’assessore Alessandra Clemente ed il comandante Ciro Esposito esprimono il piu’ profondo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopiange undella poliziadeceduto nelle scorse ore a causa del. La vittima è un luogotenente della polizia locale in servizio a Soccavo, periferia occidentale della città. Aveva 66 anni e lo scorso 3 novembre era stato ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Stesso nella notte venne poi trasportato all’Ospedale del Mare nel reparto di terapia intensiva. “Nella tarda mattinata è deceduto per, a uncirca dallaha reso noto il Comune diin una nota: “Il sindaco Luigi de Magistris, l’assessore Alessandra Clemente ed il comandante Ciro Esposito esprimono il piu’ profondo ...

sportface2016 : #Napoli, agente #FabianRuiz sul rinnovo: 'E' felice dove si trova, ma ancora è tutto bloccato. A fine stagione gli… - TuttoMercatoWeb : Napoli, l'agente di Fabian Ruiz: 'Il rinnovo era in programma ma non ci sono passi in avanti' - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Napoli, obiettivo Calhanoglu: l’agente tratta anche con la Juventus - NCN_it : #FABIAN RUIZ, L'AGENTE: «#RINNOVO IN STANDBY, AD OGGI NON CI SONO PASSI IN AVANTI...» #FabianRuiz #Napoli - c_cangiano : RT @100x100Napoli: Napoli, obiettivo Calhanoglu: l’agente tratta anche con la Juventus -