Muccino viene escluso dalla corsa agli Oscar e rosica | “In Italia chi incassa viene visto male”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Los Angeles, 18 nov – Il pubblico dà, il pubblico toglie a quanto sembra. O almeno stando a quanto dice Gabriele, l’anima bella che s’incazzò con Nicola Zingaretti quando “osò” esprimere solidarietà a Salvini dopo un’aggressione. Proprio a lui non va giù che il suo ennesimo film corale con il cast copy paste di tutti gli altri suoi film sia statoda quelli selezionati a concorrereAcademy Awards e si sfoga su Instagram.: “Insi premia chi vende” “Ieri è scaduto il tempo limite per presentare la candidatura all’. Per colpa di un equivoco della Produzione per cui lavoro nella consegna della candidatura per gli, Gli Anni Più Belli non parteciperà, pare, alla selezione che indicherà il filmno che a ...