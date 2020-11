Mozilla Firefox non avrà più il supporto a Flash (Di mercoledì 18 novembre 2020) La decisione di Mozilla di abbandonare Flash segue quella intrapresa da altri numerosi sviluppatori dopo il continuo aggiornamento di HTML5 La versione 85 del noto browser Mozilla Firefox sta per arrivare e questo rappresenterà un importante cambiamento per Mozilla e il mondo dei browser online dato che sarà la prima versione sulla quale non sarà più presente il supporto a Flash, estensione molto utile per la riproduzione di contenuti multimediali che richiedono il supporto a Java e Flash come video, pubblicità e giochi online. Mozilla ha infatti comunicato questa importante decisione sul proprio blog ufficiale aggiungendo, inoltre, la data in cui sarà disponibile il nuovo aggiornamento di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 18 novembre 2020) La decisione didi abbandonaresegue quella intrapresa da altri numerosi sviluppatori dopo il continuo aggiornamento di HTML5 La versione 85 del noto browsersta per arrivare e questo rappresenterà un importante cambiamento pere il mondo dei browser online dato che sarà la prima versione sulla quale non sarà più presente il, estensione molto utile per la riproduzione di contenuti multimediali che richiedono ila Java ecome video, pubblicità e giochi online.ha infatti comunicato questa importante decisione sul proprio blog ufficiale aggiungendo, inoltre, la data in cui sarà disponibile il nuovo aggiornamento di ...

La decisione di Mozilla di abbandonare Flash segue quella intrapresa da altri numerosi sviluppatori dopo il continuo aggiornamento di HTML5.

Niente più supporto a Flash con Firefox 85, da inizio 2021

Mozilla comunica il definitivo stop al supporto a Flash, standard da tempo superato dall'HTML5 e di fatto non più utilizzato nel web moderno per i problemi di sicurezza e compatiblità che lo accompagn ...

