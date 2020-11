MotoGP, Joan Mir: “Il prossimo anno sarà una bella sfida con Marc Marquez, mi ispiro a Valentino Rossi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alzi la mano chi si sarebbe aspettato che lo spagnolo Joan Mir, con la Suzuki, si sarebbe aggiudicato il titolo iridato in MotoGP. Il successo dell’iberico, pienamente meritato, è stato sicuramente caratterizzato anche dall’assenza del dominatore della categoria Marc Marquez e da un calendario stravolto per la pandemia. Tuttavia, Mir ha dimostrato un grande continuità di rendimento in una categoria comunque dal livello alto con tanti centauri in grado di spingersi per vincere delle gare. L’iberico, poi, ha una storia alle spalle di non poco conto, considerando il titolo iridato in Moto3 nel 2017, dominando la minima cilindrata, cosa per nulla semplice tenendo conto delle peculiarità tecniche dei mezzi della classe leggera. E allora, come è logico, i paragoni si sprecano con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alzi la mano chi si sarebbe aspettato che lo spagnoloMir, con la Suzuki, si sarebbe aggiudicato il titolo iridato in. Il successo dell’iberico, pienamente meritato, è stato sicuramente caratterizzato anche dall’assenza del dominatore della categoriae da un calendario stravolto per la pandemia. Tuttavia, Mir ha dimostrato un grande continuità di rendimento in una categoria comunque dal livello alto con tanti centauri in grado di spingersi per vincere delle gare. L’iberico, poi, ha una storia alle spalle di non poco conto, considerando il titolo iridato in Moto3 nel 2017, dominando la minima cilindrata, cosa per nulla semplice tenendo conto delle peculiarità tecniche dei mezzi della classe leggera. E allora, come è logico, i paragoni si sprecano con ...

