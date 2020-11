MotoGP, il 2020 nero di Valentino Rossi. Cadute, Covid e problemi tecnici. La stagione peggiore della carriera (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Mondiale MotoGP 2020 è ormai agli sgoccioli, con l’ultimo appuntamento della stagione in programma questa domenica a Portimao per la quindicesima edizione con valenza iridata nel Motomondiale del Gran Premio del Portogallo. In attesa quindi del round conclusivo in Algarve, che si preannuncia però molto complesso, è arrivato il momento di tracciare un bilancio generale del campionato di Valentino Rossi. Il Dottore si è reso protagonista senz’altro della sua peggior annata in carriera, ma rispetto al 2019 ha fatto comunque fatto intravedere degli sprazzi notevoli in cui ha dimostrato talvolta di poter ancora dire la sua contro avversari giovani e talentuosi come per esempio Maverick Vinales e Fabio Quartararo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Mondialeè ormai agli sgoccioli, con l’ultimo appuntamentoin programma questa domenica a Portimao per la quindicesima edizione con valenza iridata nel Motomondiale del Gran Premio del Portogallo. In attesa quindi del round conclusivo in Algarve, che si preannuncia però molto complesso, è arrivato il momento di tracciare un bilancio generale del campionato di. Il Dottore si è reso protagonista senz’altrosua peggior annata in, ma rispetto al 2019 ha fatto comunque fatto intravedere degli sprazzi notevoli in cui ha dimostrato talvolta di poter ancora dire la sua contro avversari giovani e talentuosi come per esempio Maverick Vinales e Fabio Quartararo ...

