MotoGP | GP Portogallo 2020 Valentino Rossi | “Pista fantastica | mi sono trovato bene nei test”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento del Mondiale di. Nel fine settimana si corre, con il titolo già assegnato, sul circuito particolare di Portimao, in. GP d’addio percon la Yamaha M1 ufficiale, il Dottore vuol fare giocarsi qualcosa d’importante. Queste le sue parole alla vigilia: “Andare a Portimão è davvero favoloso, quella pista è. Il grip è migliore rispetto a Valencia, questo ci aiuterà. Midavverodurante i test dell’Algarve, all’inizio di quest’anno. E’ diversa da tutte le altre piste che abbiamo visitato durante la stagione ed è nuova per tutti, quindi è molto interessante”. Il commento di Maverick Viñales: “Non vedo l’ora di ...

Il Dottore, che domenica dirà addio alla Yamaha ufficiale per passare in Petronas, esalta il circuito lusitano al pari del compagno di squadra Viñales ...Bologna, 18 novembre 2020 – E’ Joan Mir l’erede in Suzuki di Kenny Roberts jr. Lo spagnolo ha conquistato matematicamente il titolo nel secondo weekend di Valencia e a Portimao in Portogallo potrà cor ...