MotoGP | Dovizioso sulla sua ultima gara in Ducati | “Sarà molto emozionante”

(Di mercoledì 18 novembre 2020)la miain sella alla Desmosedici GP e sicuramente saràemozionante“. Queste le parole di Andrea, alla suain. Il Gran Premio del Portogallo, infatti, segnerà infatti la fine della sua avventura con la Desmosedici che ovviamente non può nascondere le sue emozioni: “Ho molta voglia di ritornare in pista questo fine settimana a Portimão anche se saràdifficile, possiamo ancora giocarci la seconda o la terza posizione in campionato e sarebbe bello poter concludere la mia avventura ine una stagione cosi’ difficile centrando questo obiettivo. Correremo su un circuito nuovo per lae questo renderà il fine settimana ancora più speciale. ...

sportface2016 : #MotoGP | Le parole di #Dovizioso: 'Mia ultima in #Ducati? Sarà molto emozionante' - Paddock_GP : MotoGP : Andrea Dovizioso explique pourquoi la Suzuki gagne - gponedotcom : Dovizioso a Portimao dà l'addio a Ducati: 'spero di potermi divertire': 'L'ultima gara con la Desmosedici sarà emoz… - Motorsport_IT : #MotoGP | Dovizioso: 'L'ultima gara con Ducati sarà emozionante' - OA_Sport : MotoGP, domenica l’ultima gara di Andrea Dovizioso? Si interromperebbe un record senza precedenti -

Intanto, analizzando i test che sono stati fatti a Portimao, la rivelazione potrebbe arrivare anche dalla KTM. Un circuito nuovo per molti piloti dove non mancheranno le sorprese ...L'ultimo appuntamento della stagione 2020 della MotoGP, che si disputerà per la prima volta a Portimao, rappresenta anche il capolinea dell'avventura in Ducati per Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.