MotoGP | Alex Marquez | “Joan Mir ha vinto con merito | è sempre stato nelle prime posizioni”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Lo spagnoloesil proprio commento nei confronti del connazionale Joan Mir, campione del mondo della2020. L’alfiere della Honda si è voluto complimentare con il portacolori della Suzuki che ha chiuso con una competizione di anticipo i giochi per il Mondiale 2020., campione della Moto2 2019, ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com‘: “Éil più intelligente, il più regolare di tutti. Ha compiuto un lavoro per ottenere il titolo con la Suzuki. Ci sono stati molti alti e bassi, soprattutto da parte dei piloti Yamaha. Mir eratra i primi, il più costante del gruppo”. Durante il suo intervento,ha espresso un commento sul prossimo anno al termine di questa complessa stagione. “Penso che la situazione ...

OA_Sport : MotoGP, Alex Marquez: “Mir era sempre tra i primi” - gponedotcom : VIDEO - Marquez contro Marquez: sfida all'ultima citazione: Marc e Alex uno di fronte all'altro per indovinare chi… - infoitsport : MotoGP | Alex Marquez: “Il polso va meglio” - motosprint : #MotoGP: il volo di Alex #Marquez illustrato da #Alpinestars #ValenciaGP - ContiMotoSuzuki : RT @SuzukiMotoItaly: @Rins42 @suzukimotogp @MotoGP @JoanMirOfficial Vai Alex portaci il titolo costruttori e una fantastica doppietta Suzuk… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Alex

La breve ed intensa scalata al successo di Joan Mir, Campione del Mondo MotoGP 2020; dagli esordi alla corona iridata nella classe regina del Motomondiale.Il Motomondiale chiude i battenti nel fine settimana in Portogallo dove Valentino Rossi monterà per l'ultima volta in sella alla Yamaha del team facto ...