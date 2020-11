Morto di coronavirus il giorno dopo essere stato eletto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Morto a 60 anni, a causa del Covid, Didi Filgueira, il giorno dopo l'elezione a sindaco nello stato brasiliano di Goias. A rischio il carnevale di Rio Didi Filgueira Morto per Covid il giorno dopo l’elezione a sindaco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020)a 60 anni, a causa del Covid, Didi Filgueira, ill'elezione a sindaco nellobrasiliano di Goias. A rischio il carnevale di Rio Didi Filgueiraper Covid ill’elezione a sindaco su Notizie.it.

RollingStoneita : Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta pe… - agorarai : “Dei medici molto importanti che vengono trattati come luminari infallibili dicevano che era più facile essere colp… - Agenzia_Ansa : Un paziente ricoverato nell'Area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, con probabile infezione da… - myo75ho : RT @RollingStoneita: Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta per l… - fred_gervasoni : RT @RollingStoneita: Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto coronavirus CORONAVIRUS, MORTO UN 40ENNE DI AQL Cronache TV Coronavirus, 32.191 nuovi casi e 731 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora, rispetto all'ultima rilevazione di ieri, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 32.191 i nuovi contagiati a fronte di 208.458 tamponi effettuati. Impennata dei ...

Coronavirus, crescono i decessi nelle ultime 24 ore: 731

Milano, 17 nov. (askanews) - Crescono i decessi da coronavirus. Oggi infatti in Italia si sono registrati 731 morti nelle ultime 24 ore, mentre il dato di lunedì era di 504 decessi. I 'nuovi test posi ...

ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora, rispetto all'ultima rilevazione di ieri, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 32.191 i nuovi contagiati a fronte di 208.458 tamponi effettuati. Impennata dei ...Milano, 17 nov. (askanews) - Crescono i decessi da coronavirus. Oggi infatti in Italia si sono registrati 731 morti nelle ultime 24 ore, mentre il dato di lunedì era di 504 decessi. I 'nuovi test posi ...