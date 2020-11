Morti per Covid, il Nord Dakota lo Stato con il tasso più alto al mondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Covid in Nord Dakota ha fatto più Morti in percentuali di qualunque altro posto nel mondo. Il dato shock arriva da uno studio della Federation of American Scientists, per il quale oltretutto il terzo Stato al mondo per tasso di mortalità è l’altro Dakota. I due Stati sono quelli col tasso di utilizzo di mascherine più basso dell’intera Unione. LEGGI ANCHE > «La terapia anti-Covid usata per curare Trump è costata un milione di dollari» Il peso della mortalità Covid in Nord Dakota Il tasso di mortalità legato al Covid in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilinha fatto piùin percentuali di qualunque altro posto nel. Il dato shock arriva da uno studio della Federation of American Scientists, per il quale oltretutto il terzoalperdi mortalità è l’altro. I due Stati sono quelli coldi utilizzo di mascherine più basso dell’intera Unione. LEGGI ANCHE > «La terapia anti-usata per curare Trump è costata un milione di dollari» Il peso della mortalitàinIldi mortalità legato alin ...

Ultime Notizie dalla rete : Morti per Bollettino coronavirus, 32.191 contagi e 731 morti per covid: i dati di martedì 17 novembre Fanpage.it Siria, raid israeliano su un sito militare iraniano: morti e feriti

Secondo quanto riferito da fonti militari, il sistema di difesa aerea di Damasco ha cercato di sventare il raid che ha causato comunque la morte di tre soldati e diversi feriti. IDF launches ...

Meno tamponi, meno positivi ma per vedere l’effetto dei divieti ci vogliono ancora 10 giorni

ANCONA - Ancora 10 giorni per iniziare a vedere gli effetti delle restrizioni applicate nelle Marche contro il Covid. Ma un primo segnale c’è, ed è la situazione ...

Secondo quanto riferito da fonti militari, il sistema di difesa aerea di Damasco ha cercato di sventare il raid che ha causato comunque la morte di tre soldati e diversi feriti. IDF launches ...