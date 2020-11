Montano Lucino, controlli nei boschi: cinque bivacchi della droga distrutti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Montano Lucino (Como), 18 novembre 2020 - Un blitz nei boschi di Montano Lucino, Gironico, Colverde, Parè e Cantù Asnago compiuto nella mattinata di oggi ha permesso di rimuovere 5 bivacchi utilizzati ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020)(Como), 18 novembre 2020 - Un blitz neidi, Gironico, Colverde, Parè e Cantù Asnago compiuto nella mattinata di oggi ha permesso di rimuovere 5utilizzati ...

Blitz di Polizia, Finanza e Carabinieri questa mattina anche nelle aree verdi di Gironico, Colverde, Parè e Cantù Asnago ...

