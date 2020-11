Monopoli: struttura per anziani, altri quattro decessi Triggiano: ospedale, raddoppio di posti letto Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sale drammaticamente il bilancio delle vittime legate al focolaio Covid scoppiato nella residenza per anziani di Monopoli. A riferirlo è il sindaco della cittadina adriatica, Angelo Annese. «Registriamo altri 4 decessi di ospiti della Rsa- scrive il primo cittadino-. Si sta consumando davvero una tragedia davanti ai nostri occhi». Nel giro di pochi giorni “dieci” persone hanno perso la vita. «Sono i nostri nonni, i nostri genitori, la nostra memoria, la nostra saggezza, loro sono un bagaglio di ricordi che è parte della nostra vita», commenta Annese. Il capo del governo locale parla di vera e propria tragedia e lancia l’allarme: «Credetemi non ho mai voluto fare terrorismo psicologico ma la situazione è davvero grave. Stasera qui le sirene continuano ad urlare ma io sono sempre stato ottimista e ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sale drammaticamente il bilancio delle vittime legate al focolaioscoppiato nella residenza perdi. A riferirlo è il sindaco della cittadina adriatica, Angelo Annese. «Registriamodi ospiti della Rsa- scrive il primo cittadino-. Si sta consumando davvero una tragedia davanti ai nostri occhi». Nel giro di pochi giorni “dieci” persone hanno perso la vita. «Sono i nostri nonni, i nostri genitori, la nostra memoria, la nostra saggezza, loro sono un bagaglio di ricordi che è parte della nostra vita», commenta Annese. Il capo del governo locale parla di vera e propria tragedia e lancia l’allarme: «Credetemi non ho mai voluto fare terrorismo psicologico ma la situazione è davvero grave. Stasera qui le sirene continuano ad urlare ma io sono sempre stato ottimista e ...

