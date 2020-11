Missione compiuta per l’Italia: Bosnia battuta 2-0 e pass per la Final Four (Di mercoledì 18 novembre 2020) Missione compiuta per l'Italia. Gli azzurri di Alberigo Evani si impongono sul campo della Bosnia Erzegovina per 2-0 e conquistano la vittoria nel girone 1 della Lega A di Nations League. Un risultato prestigioso per la formazione italiana, che migliora il cammino della scorsa edizione qualificandosi alla Final Four.IL MATCHNei primi minuti è botta e risposta. Al 4' Krunic riesce ad andare al tiro, ma Florenzi chiude in angolo. Due minuti dopo risponde Belotti, ma il suo tentativo finisce fuori. Il Gallo, però, non spreca al 22' quando riceve palla da Insigne e supera Piric con un tiro preciso. L'attaccante sfiora in altre due occasioni la rete del raddoppio. L'Italia, però, rischia grosso quando Prevljak riesce a concludere a rete, trovando la grande risposta di Donnarumma con i piedi. La ripresa si ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020)per l'Italia. Gli azzurri di Alberigo Evani si impongono sul campo dellaErzegovina per 2-0 e conquistano la vittoria nel girone 1 della Lega A di Nations League. Un risultato prestigioso per la formazione italiana, che migliora il cammino della scorsa edizione qualificandosi alla.IL MATCHNei primi minuti è botta e risposta. Al 4' Krunic riesce ad andare al tiro, ma Florenzi chiude in angolo. Due minuti dopo risponde Belotti, ma il suo tentativo finisce fuori. Il Gallo, però, non spreca al 22' quando riceve palla da Insigne e supera Piric con un tiro preciso. L'attaccante sfiora in altre due occasioni la rete del raddoppio. L'Italia, però, rischia grosso quando Prevljak riesce a concludere a rete, trovando la grande risposta di Donnarumma con i piedi. La ripresa si ...

