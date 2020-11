Mini Vision Urbanaut, la monvolume a emissioni zero del futuro – FOTO (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il marchio Mini è da sempre sinonimo di ‘Clever Use of Space’ (Uso intelligente dello spazio). Nella Mini Vision Urbanaut, estendiamo il concetto di spazio privato alla sfera pubblica, generando esperienze completamente nuove e ancora più ricche”: è così che Adrian van Hooydonk, capo dello stile del gruppo BMW, parla del nuovo prototipo a marchio Mini, dotato di propulsione elettrica a guida autonoma. Urbanaut è concepita per vivere il veicolo tanto in marcia quanto durante lo stallo. Ed è proprio la tecnologia a rendere l’abitacolo spaziosissimo in relazione alle dimensioni esterne (l’auto è lunga 4,46 metri): merito della compattezza della meccanica a zero emissioni. La stessa che, insieme ai materiali riciclati che danno vita a rivestimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il marchioè da sempre sinonimo di ‘Clever Use of Space’ (Uso intelligente dello spazio). Nella, estendiamo il concetto di spazio privato alla sfera pubblica, generando esperienze completamente nuove e ancora più ricche”: è così che Adrian van Hooydonk, capo dello stile del gruppo BMW, parla del nuovo prototipo a marchio, dotato di propulsione elettrica a guida autonoma.è concepita per vivere il veicolo tanto in marcia quanto durante lo stallo. Ed è proprio la tecnologia a rendere l’abitacolo spaziosissimo in relazione alle dimensioni esterne (l’auto è lunga 4,46 metri): merito della compattezza della meccanica a. La stessa che, insieme ai materiali riciclati che danno vita a rivestimento ...

