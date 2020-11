Milinkovic-Savic positivo al Covid, Lazio senza pace (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Serbia ha annunciato la positività al Covid di Milinkovic-Savic e Lazovic. Non c’è pace per la Lazio: il comunicato “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus Covid-19, si è scoperta la positività di altri tre calciatori, si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovi? e ?or?e Nikoli?“. Questo il comunicato della Serbia circa le condizioni di salute del centrocampista della Lazio. “Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultato positivo al Covid-19. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka Milivojevic, la squadra medica della Federcalcio serba ha agito ... Leggi su zon (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Serbia ha annunciato la positività aldie Lazovic. Non c’èper la: il comunicato “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus-19, si è scoperta la positività di altri tre calciatori, si tratta di Sergej, Darko Lazovi? e ?or?e Nikoli?“. Questo il comunicato della Serbia circa le condizioni di salute del centrocampista della. “Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultatoal-19. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka Milivojevic, la squadra medica della Federcalcio serba ha agito ...

