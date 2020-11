Milano, ex calciatore ucciso e sciolto nell'acido: Appello conferma l'ergastolo per madre e figlio (Di mercoledì 18 novembre 2020) commenta ansa La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo di Raffaele Rullo e di sua madre Antonietta Biancaniello per l'omicidio di Andrea La Rosa , l'ex calciatore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 18 novembre 2020) commenta ansa La Corte d'Assise d'dihato la condanna all'di Raffaele Rullo e di suaAntonietta Biancaniello per l'omicidio di Andrea La Rosa , l'ex...

